Suplemento in Box: 1º clube de assinatura de suplementos

O mercado da saúde acaba de ganhar a Suplemento in Box. Trata-se do 1º clube de assinatura de suplementos alimentares do Brasil. A ideia é simples, uma assinatura que garante ao cliente uma caixa de suplementos com 25% de desconto de benefícios. Com planos a partir de R$ 139,90 por mês, o assinante recebe, em casa, os suplementos. Há diversos planos para atender os mais variados perfis consumidores. O campeão Giba é o primeiro cliente cadastrado da empresa! Na foto com Giba o casal de empresários Hevana e Ricardo Kosiak. Acesse www.suplementoinbox.com.br

Design cosmopolita

O engenheiro Marlus Doria, após passagens como sócio na Doria Construções Civis e de diretor executivo da Cyrela no Paraná, está se dedicando exclusivamente ao seu projeto pessoal, a incorporadora MDGP que aposta, como diferencial de mercado, em uma linha de design e arquitetura extremamente conceitual. Segundo Doria, o lançamento do residencial Arbo Cabral está prestes a ocorrer, um empreedimento boutique que conta com o trabalho do arquiteto José Smolka, do paisagismo do escritório Burle Marx e a decoração de interiores de Fernanda Cassou.

Balanço:

* O escritório Athayde Advogados foi convidado pelo Instituto de Relações Internacionais do Paraná (IRP) para participar do evento “A restauração de Portugal e sua influência no Brasil”. Será hoje, dia 1º de dezembro, às 10h30, na R. Marechal Hermes, 678, sala 22 - Centro Cívico, em uma parceria com a Associação Paranaense de Imprensa (API) e o Centro de Estudos Brasileiros no Paraná (CEB).Informações: (41) 3026-0660 | 99766-0326 (Magda) e-mail: api1934@gmail.com

* Na próxima segunda-feira (4 de dezembro), a partir das 19h, acontece a festa de premiação do Top de Marketing 2017. O prêmio reconhece e valoriza as melhores ações e trabalhos realizados no Paraná que obtiveram destaque nas áreas de vendas e marketing. Este ano, a ADVB-PR atingiu um recorde de inscritos: foram avaliados 48 cases de empresas de diferentes segmentos. Destes, 19 serão premiados no evento, que acontecerá no pequeno auditório do Teatro Positivo, em Curitiba.

*O Shopping Jardim das Américas vai ganhar a primeira academia do empreendimento: a Smart Fit, maior rede de academias da América Latina. Trata-se da terceira unidade da marca em Curitiba. O espaço, previsto para janeiro de 2018, terá mais de mil metros quadrados, estacionamento conveniado e ficará no 3º piso do Shopping, marcando assim a expansão do empreendimento para mais um piso.“É uma área nova no Shopping, trazendo novos investimentos e ainda mais conforto, lazer e qualidade de vida para os moradores e consumidores da região. O Shopping Jardim das Américas está crescendo a cada dia, com diversas inaugurações importantes em diferentes segmentos do varejo e entretenimento, e a Smart Fit é prova disso”, afirma Juliano Farias, Gerente Geral do Shopping.