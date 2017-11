Atriz Ana Maria Nascimento e Silva morre aos 60 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Ana Maria Nascimento e Silva morreu nesta quinta (30) aos 60 anos. Filha de Harry Anastassiadi, ex-executivo da Fox Film, Ana Maria Nascimento e Silva estreou no cinema no drama "Marcados Para Viver" (1976). Ela também participou de longas como "O Bem Dotado - O Homem de Itu" (1978) e "A Mulher Sensual" (1981). Viúva do cineasta Paulo Cezar Saraceni (1933-2012), a atriz atuou em filmes do diretor como "Ao Sul do Meu Corpo" (1982) e "O Viajante" (1998). Ana Maria Nascimento e Silva também estava no elenco de "O Gerente" (2011), baseado em conto de Carlos Drummond de Andrade e último trabalho de Saraceni. Além do cinema, a atriz também atuou em novelas, como "O Salvador da Pátria", "Gente Fina" e "Zazá", da Globo, e "Jamais te Esquecerei", do SBT.