César pega pênalti, e Flamengo avança para final da Sul-Americana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está na final da Copa Sul-Americana. Em um jogo complicado, o time rubro-negro venceu o Junior Barranquilla (COL) por 2 a 0 nesta quinta-feira (30), no estádio Metropolitano —na ida, os flamenguistas haviam vencido por 2 a 1. O grande destaque da partida foi o goleiro César, que pegou até pênalti. O triunfo, que teve dois gols de Felipe Vizeu, levou os cariocas para uma decisão continental após 16 anos de jejum. O adversário da finalíssima será o Independiente (ARG). A primeira partida, inclusive, acontece já na próxima quarta-feira (6), em Avellaneda. A volta está marcada para o dia 13, no Maracanã. A semifinal ficou marcada pela mudança na meta flamenguista. Com Diego Alves lesionado, o técnico Reinaldo Rueda optou por César, quarta opção até pouco tempo atrás —Thiago ficou na reserva e o criticado goleiro Alex Muralha sequer ficou no banco. O arqueiro escolhido pelo treinador do Flamengo teve boa atuação apesar dos quase dois anos de inatividade. Logo aos 5min, o camisa 24 neutralizou com uma boa defesa a cobrança de falta de Mier. Ao contrário da maioria dos jogos do ano, o Flamengo não teve a maior posse de bola na partida. Com a vantagem do empate, o time rubro-negro procurou se defender e sair só na boa. Quando atacava, o que ocorreu com raridade no primeiro tempo, os cruzamentos eram a principal alternativa escolhida. A segunda etapa começou com o Junior Barranquilla partindo com tudo para cima do Flamengo. Eram jogadas pelos dois lados e insistência na tentativa de abrir o placar. Só que o sistema defensivo ficou desguarnecido e o time rubro-negro conseguiu um gol importantíssimo. Aos 6min, Felipe Vizeu recebeu no meio de campo e tirou Pérez com um leve drible. O atacante arrancou, ganhou na velocidade de Cantillos e tocou na saída do goleiro Vieira. Já no final da partida, Willian Arão fez falta dentro da área, e o juiz anotou penalidade para o Junior. Chará cobrou, e César fez belíssima defesa. Depois do pênalti perdido pelos donos da casa, Vizeu ainda teve gás para fechar o placar aos 46min. O atacante apareceu na área para completar o cruzamento de Rodinei. A última vez em que o Flamengo disputou um título continental foi em 2001. Na ocasião, acabou com o vice-campeonato da Copa Mercosul. Na final, o San Lorenzo (ARG) levou a melhor. Em 1999, o time ubro-negro venceu o Palmeiras e garantiu o título do mesmo torneio. Foram os últimos momentos de glória na América do Sul, algo que o clube e seus torcedores sonham em retomar nas próximas duas semanas. JUNIOR BARRANQUILLA (COL) Viera; David Murillo, Pérez, Arias e Gutiérrez (Barrera); Narváez, Cantillo, González (Díaz) e Mier (Ovelar); Yimmi Chará e Teo Gutiérrez. T.: Julio Comesaña FLAMENGO César; Pará, Réver, Juan e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Everton Ribeiro (Márcio Araújo), Lucas Paquetá (Rodinei) e Felipe Vizeu (Vinicius Júnior). T.: Reinaldo Rueda Estádio: Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL) Juiz: Roberto Tobar (CHI) Cartões amarelos: Barrera (JUN); Rhodolfo (FLA) Gols: Felipe Vizeu (FLA), aos 6min e aos 46min do segundo tempo