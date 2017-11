Heróis do Flamengo, César e Vizeu se emocionam com vaga em final

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pratas da casa no Flamengo, o goleiro César e o atacante Felipe Vizeu foram os heróis da classificação do Flamengo para a decisão da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (30). A vitória por 2 a 0 sobre o Junior Barranquilla (COL) foi construída com dois gols do atacante e uma defesa de pênalti do goleiro, que substituiu o barrado Alex Muralha. Após a partida, os jovens falaram com emoção sobre o resultado e vaga em uma final histórica, já que há 16 anos o Flamengo não disputa uma decisão continental. "Foi merecido e trabalhos muito. Tínhamos que sair com essa classificação. O grupo está de parabéns por toda a determinação e o que passamos. Agradeço a Deus, aos companheiros e aos meus familiares", afirmou Vizeu. Mais comedido, o goleiro César agradeceu o apoio e explicou a estratégia para defender o pênalti cobrado por Yimmi Chará, o destaque da equipe colombiana. "Apesar de a oportunidade ter sido dada de uma forma triste e ruim por conta de um companheiro [Muralha], Deus surpreendeu e honrou isso. Aguardei o máximo e fui ao canto provável da batida. Ainda bem que acertei", encerrou.