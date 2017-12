Airbnb lança filtro de quartos adaptados para pessoa com deficiência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Airbnb, plataforma de aluguel de quartos e casas por temporada, anunciou a compra da start-up Accomable, fundada em 2015 em Londres. O foco da start-up é oferecer acomodações adaptadas para pessoas com deficiência. Com a compra, foram adicionados cerca de 1.100 quartos modificados à rede do Airbnb, distribuídos em 60 países em que o Accomable operava. O usuário pode filtrar a busca no site ou no aplicativo de acordo com as adaptações necessárias. Isso inclui a facilidade do acesso à residência, como rampas e corredores largos, ou de locomoção dentro dela, como barras direcionais nos quartos e banheiros. Além disso, os atuais imóveis cadastrados no Airbnb passarão por um levantamento que medirá quais já são acessíveis a esse público. As empresas não divulgaram o valor da transação.