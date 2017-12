Inácio e Lucinda se divertem em lua de mel em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Teodoro discute com Lucerne. Maria Vitória se preocupa ao ver que Vicente e Edgar passaram a noite em claro para protegê-la. Reinaldo se enfurece ao ver uma charge no jornal difamando seu relacionamento com Eunice. Alzira se surpreende quando Celina afirma que Eunice precisa de apoio. Reinaldo tenta confortar Eunice. Carolina é solidária a Emília. Bernardo vai à casa de Teodoro. Reinaldo é criticado no hospital. Eunice procura Criptus. Eunice desmoraliza Criptus, e Reinaldo se surpreende com a atitude da namorada. Alzira maldiz Reinaldo por sua relação com Eunice. Conselheiro comenta com Celeste que acredita que Teodoro está envolvido na charge de Criptus. Lucerne teme a reação de Teodoro contra ela, por não ter conseguido aproximá-lo de Maria Vitória. Em Morros Verdes, Henriqueta comenta com Firmino que acredita que Inácio tenha se casado no Brasil. Fernão provoca José Augusto e Moniz insinua que o filho ainda gosta de Maria Vitória. Reinaldo viaja com Eunice. Inácio e Lucinda se divertem em sua lua de mel. Maria Vitória e Helena conversam sobre Vicente.