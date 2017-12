Tina repreende Lica por seu encontro com Deco em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - K1 pede a Keyla (Gabriela Medvedovski) para deixá-la sozinha. Lica (Manoela Aliperti) pergunta a Jota sobre Tina (Ana Hikari). Keyla alerta K2 sobre o estado de K1. Dogão e K1 discutem na biblioteca. MB, Samantha e Felipe cobram uma atitude de Lica com relação às apostilas do colégio. Josefina se impressiona com o trabalho de Dogão na biblioteca. Dogão relata sua infância para Dóris e K1 ouve. K1 despista K2 sobre o motivo de sua tristeza. Keyla diz que não quer mais namorar Deco (Pablo Morais). Tina repreende Lica por seu encontro com Deco. K1 pede para dormir na casa de Keyla.