Após arrastão e tiroteio, quatro homens são presos no Hauer

(foto: Rede News 24 Horas)

Após arrastão no Tatuquara e Capão Raso, intenso tiroteio, quatro homem foram presos perto do Terminal do Carmo.

Eles assaltaram uma malharia no Tatuquara, depois levaram dinheiro de um bar no Capão Raso. Foi ali que a polícia começou a perseguição à quadrilha, que estava em um Monza. No Terminal do Carmo, um dos ocupantes do carro atirou contra os policiais, que revidou. Um dos assaltantes ficou ferido e foi levado ao Hospital do Trabalhador. Os outros três foram presos.