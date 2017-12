Polícia prende membros de torcidas do Rio; dirigentes são investigados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e do Ministério Público com o Juizado Especial do Torcedor está nas ruas na manhã desta sexta-feira (01) para cumprir mandados contra dirigentes de times e integrantes de torcidas organizadas do Rio de Janeiro. Segundo a TV Globo, o presidente da Young Flu, Manuel de Oliveira Menezes, e o vice Luiz Carlos Torres Júnior foram presos pela Polícia Civil. Além deles, Ricardo Alexandre Alves, presidente da Força Flu, também foi detido pelas autoridades. São quatro mandados de prisão, oito de condução coercitiva, nas quais dirigentes dos times do Rio são alvos, e 14 de busca e apreensão. Dirigentes de Fluminense e Botafogo, um funcionário do Vasco e um empresário ligado ao Fla são os alvos de mandados de condução coercitiva. A operação começou para investigar a relação entre clubes e torcidas organizadas. A polícia identificou que, mesmo as torcidas que estão banidas dos estádios, recebiam regularmente os ingressos, que eram repassados para cambistas e vendidos a preços altíssimos.