Esposa de Sérgio de Moro desativa página de apoio ao juiz no Facebook

(foto: Reprodução)

A esposa do juiz federal da 13ª Vara Federal do Paraná, Sérgio Moro, anunciou na quinta (30) a desativação da página “Eu MORO com Ele”, criada por ela no Facebook. A advogada Rosângela Wolff Moro disse apenas que a página já tinha cumprido o pape e agradeceu o apoio recebido pelo marido, que conduz os processos da Operação Lava Jato no Estado. A página durou 1 ano e 8 meses e tem 844 mil seguidores.

a noite de ontem, a advogada fez um post explicando que a página já tinha cumprido o papel; Veja o comunicado publicado na página na íntegra:

"É chegada a hora da despedida. EuMoroComEle vai sair da rede. A página cumpriu seu papel. Ela foi criada para agradecer cada manifestação de apoio recebida e assim, eu e a Cláudia Vasconcelos Pires, administradoras da página, tentamos fazer. Mas antes, precisamos lembrar que: 1. O apoio de todos foi fundamental pelos momentos difíceis, 2. Meus dias de clausura ficaram amenos porque estive muito bem acompanhada por cada um de vocês, 3. Todas, absolutamente todas as lembranças recebidas serão eternamente guardadas; 4. A corrupção destrói nosso país, 5. A justiça é para todos; 6. O Brasil precisa de instituições fortes, 7. O parlamento precisa se mostrar efetivamente contrário à corrupção; 8. A lei não pode ser alterada para resultar em Impunidade, 9. Vote consciente! Seu voto pode mudar muito, muito mais que a Lava Jato! E, finalmente, 10. Vamos fazer uma retrospectiva com os nossos melhores momentos. OBRIGADA! OBRIGADA! OBRIGADA!"