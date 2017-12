Palmeiras espera por Rafinha e deve liberar Fabiano em 2018

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao contrário das últimas duas temporadas, quando agiu de forma ativa no mercado da bola, o Palmeiras vai adotar uma postura mais "cirúrgica" para 2018. Depois de confirmar o zagueiro Emerson Santos, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o meia-atacante Lucas Lima, a diretoria palmeirense prioriza a chegada de um goleiro e espera por Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique. O experiente jogador do time alemão tem contrato até junho e é monitorado pelo clube alviverde. O Palmeiras vê Rafinha como um reforço para assumir a condição de titular da lateral direita, mas só irá agir assim que o atleta de 32 anos estiver livre no mercado. Ao mesmo tempo, o clube deve liberar Fabiano, autor do gol do título brasileiro de 2016. O Palmeiras atua com cautela nas duas frentes, tanto na possível chegada de Rafinha quanto na saída de Fabiano. Em relação ao atleta do Bayern, o clube alviverde aguarda o fim de qualquer vínculo para entrar em uma negociação mais profunda. Rafinha tem reunião marcada com os bávaros para decidir sobre o futuro, e, segundo o UOL Esporte, deve pedir uma rescisão amigável. O problema é que outros clubes também estão de olho no jogador. Já sobre o autor do gol decisivo contra a Chapecoense, há um ano, Mauricio Galiotte e Alexandre Mattos esperam por interessados. Apesar do monitoramento sobre Rafinha, a diretoria se encontra satisfeita com o atual titular Mayke, que chegou do Cruzeiro em maio do ano passado e deu poucas chances a Fabiano, que atuou em 19 partidas na temporada. Tanto que não há a pressa para pressionar o atleta do Bayern por uma liberação imediata. A confiança em Mayke, no entanto, não tirou a desconfiança das laterais do Palmeiras. Os lados esquerdo e direito da equipe foram criticados, e nem o ex-cruzeirense, elogiado internamente dentro do clube, é tratado como unanimidade por torcedores. Para a esquerda, o Palmeiras se antecipou e trouxe Diogo Barbosa, destaque do Cruzeiro na temporada. Ao mesmo tempo, a diretoria optou por não renovar com Egidio, jogador mais perseguido pela torcida e que acertou na última quarta-feira um contrato de dois anos com o Cruzeiro. Na direita, conforme relatado, o Palmeiras aguarda. Com a confiança em Mayke para iniciar como titular a primeira temporada com Roger Machado, a diretoria espera pela definição do experiente jogador com a equipe alemã para acelerar qualquer movimentação no mercado.