Sem Pablo, Corinthians mira tricolor Henrique como alvo para a zaga em 2018

DANILO LAVIERI, DASSLER MARQUES, JOSÉ EDGAR DE MATOS, LÉO BURLÁ E PEDRO IVO ALMEIDA SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sem acordo para a permanência do zagueiro Pablo, o Corinthians deu início às buscas por um jogador experiente que assuma a titularidade da defesa em 2018. Nos últimos dias, a direção corintiana, embora negue, deu início às tratativas pelo zagueiro Henrique, de 31 anos, e que defendeu o Fluminense nas últimas duas temporadas. Dono de um dos mais altos salários do Fluminense, o zagueiro e capitão já foi procurado e não descarta uma transferência para o Parque São Jorge. A partir dos próximos dias, a tendência é que os contatos entre as duas diretorias se intensifiquem em busca de um acordo para a negociação. À reportagem, o gerente de futebol corintiano Alessandro evitou comentários e negou que o jogador esteja em tratativas. Embora tenha contrato até o fim do ano que vem com o Fluminense, Henrique já manifestou insatisfação pelos atrasos de salários. Além disso, no momento o Fluminense não oferece certeza de que estará melhor em 2018 ou brigará por objetivos mais importantes. Uma das inseguranças diz respeito à sequência, ou não, do comandante Abel Braga. Em momento de corte de custos, o Fluminense não deverá se opor, mas exigirá uma compensação financeira para liberar um dos principais líderes do jovem grupo de Abel. O próprio jogador está ciente de que apenas uma conversa entre todas as partes envolvidas fará com que o negócio caminhe, o que poderá acontecer a partir da semana que vem. No início de 2016, o Fluminense comprou Henrique por cerca de R$ 9 milhões e venceu, na ocasião, uma disputa com Flamengo e Grêmio pelo jogador. Na época, a venda de Gerson para a Roma-ITA foi o que viabilizou a transferência, paga diretamente pelo clube da capital italiana ao Napoli, onde atuava o hoje alvo corintiano. NOVO DEFENSOR Sem Pablo, o Corinthians também não dá sinais de que contratará Marllon, da Ponte Preta, em virtude das condições do negócio e da avaliação feita pela comissão técnica do clube sobre o desempenho recente dele. A ideia traçada em conjunto com Fábio Carille é de se buscar um titular para a disputa da Copa Libertadores. O clube iria investir R$ 11,6 milhões para comprar Pablo do Bordeaux, mas não chegou a acordo com o jogador. Henrique, com passagem de destaque pelo Palmeiras, foi observado recentemente em Itaquera, no jogo do título brasileiro do Corinthians. Foi dele, nos primeiros segundos da partida, o gol de cabeça que dificultou a vida dos corintianos, que virariam o placar com dois gols de Jô. Apesar disso, a temporada do zagueiro é irregular nas Laranjeiras. O zagueiro não é o único nome que pertence ao Fluminense que compõe a lista de reforços do Corinthians para o ano que vem. Considerado um objetivo difícil porque envolveria números maiores, Gustavo Scarpa está na categoria de "sonhos". Candidato a presidente, Andrés Sanchez abriu conversas com os empresários do meia em busca de uma maneira para viabilizar o negócio. Sanchez, por sua vez, negou esse envolvimento.