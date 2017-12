Curitiba é a primeira cidade do Brasil a eliminar a transmissão vertical do HIV

Curitiba é a primeira cidade brasileira a eliminar a transmissão do HIV de mãe para filho. O título será oficializado nesta sexta-feira (1). Dia Mundial de Luta Contra o HIV/Aids, quando o ministro da Saúde, Ricardo Barros, entrega o Certificado de Eliminação da Transmissão Vertical ao prefeito Rafael Greca e à secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, em solenidade no Salão de Atos do Parque Barigui, às 15h30.

Com o trabalho de prevenção realizado com as gestantes na capital paranaense, nos últimos dez anos, mais de 400 bebês de mães HIV positivo deixaram de ser contaminados. A transmissão do HIV de mãe para filho, nos casos em que não há intervenção alguma, chega a 45% dos casos. Entre 2007 e 2016, Curitiba registrou 926 casos de gestantes HIV positivo.

O resultado deste trabalho em Curitiba é um conjunto de ações de longo prazo integradas de dois programas da Secretaria Municipal da Saúde: o Rede Mãe Curitibana Vale a Vida, lançado em 1999, e o programa de HIV/Aids, com um Comitê de Prevenção à mortalidade infantil e fetal e um Comitê de Transmissão Vertical HIV e Sífilis.

A linha de cuidado faz o acompanhamento da gestante, impedindo que o vírus seja passado durante a gestação, parto ou aleitamento.



Dia Mundial

Na Solenidade, também serão apresentados, pelo Ministério da Saúde, novos dados sobre a Aids no Brasil e será feito o lançamento da campanha para a prevenção do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), seguido de coletiva de imprensa.