IBGE revisa PIB dos trimestres anteriores e amplia altas de 2017

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O IBGE revisou o PIB dos últimos seis trimestres. Os dados atualizados mostraram que as altas no primeiro e segundo trimestres foi maior que o divulgado à época. O instituto divulgou nesta sexta-feira (1º) que o PIB cresceu 0,7% no segundo trimestre do ano frente ao trimestre imediatamente anterior -o valor antes da revisão era de 0,2%. Já nos três primeiros meses do ano, a alta foi de 1,3%, e não de 1% conforme projetado anteriormente. O dado novo divulgado nesta sexta foi o PIB do terceiro trimestre, que teve alta de 0,1% em relação aos três meses anteriores. Na comparação com igual período do ano passado, as revisões não resultaram em mudança significativa dos indicadores. O PIB do segundo trimestre deste ano, que havia registrado alta de 0,3%, foi revisado para 0,4%. No primeiro trimestre, a economia andou de lado, com variação de 0%, segundo o dado revisado. O indicador anterior apontava queda de 0,4%. Nas revisões dos dados de 2016, as quedas do PIB, ocorridas nos quatros trimestres do ano, foram menores do que as inicialmente divulgadas. O resultado do acumulado do ano, com queda de 3,5% em relação a 2015, diferiu pouco do valor divulgado anteriormente, de 3,6%.