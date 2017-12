Programação de domingo

SBT 07h30 Acelerados GLOBO 09h44 Auto Esporte 10h15 Esporte Espetacular 17h00 Futebol REDE TV! 13h00 Super Liga de Vôlei Feminina 02h15 Bola na Rede GAZETA 01h00 Mesa Redonda BAND 14h00 Band Esporte Clube 18h50 3º Tempo ESPN BRASIL 07h50 Mundo Premier League 08h20 Linha de Passe: Mesa Redonda 10h20 Chelsea x Newcastle - Ao Vivo 12h30 Abre o Jogo - Ao Vivo 12h50 Brighton x Liverpool - Ao Vivo 15h00 Abre o Jogo - Ao Vivo 15h15 Arsenal x Manchester United - Ao Vivo 17h30 Barcelona x Celta 19h30 Bate-Bola - Ao Vivo 21h00 Sportscenter - Ao Vivo 22h00 Linha de Passe: Mesa Redonda 23h00 Sportscenter SPORTV 07h00 VT - Jr. Barranquilla x Flamengo 08h00 VT - Lanús (ARG) x Grêmio 09h00 VT - Strasbourg x PSG 10h15 Pré Jogo - Ao Vivo 11h00 Liga Nacional de Futsal: Joinville x Assoeva - Ao Vivo 13h00 Tá na Área - Ao Vivo 15h30 Pré Jogo - Ao Vivo 17h00 Vasco x Ponte Preta - Ao Vivo 19h00 Pós Jogo - Ao Vivo 19h15 Troca de Passes - Ao Vivo 21h30 Especial Campeão ESPORTE INTERATIVO 07h30 Mundo da Bola 08h00 Especial Chapecoense 08h45 Campeonato Paulista Sub 20: Palmeiras x Ponte Preta 10h30 De Olho na Europa League 11h30 Arsenal x Manchester United 14h30 Especial Chapecoense 15h15 Campeonato Paulista Sub 20: Palmeiras x Ponte Preta 17h00 Noite dos Craques 18h30 Mundo da Bola 19h00 Especial Chapecoense 19h45 Arsenal x Manchester United 22h45 De Olho na Europa League 23h45 Especial Chapecoense FOX SPORTS 07h00 Central Fox 07h30 VT - Schalke x Köln 09h15 Especial Campeonato Brasileiro 10h30 VT - Atlético x Real Sociedad 12h15 VT - Athletic x Real Madrid 14h00 Fox Sports Show 15h00 Aqui Com Benja 16h00 Rodada Fox - Ao Vivo 17h00 VT - Leverkusen x Dortmund 18h45 Rodada Fox - Ao Vivo 21h00 Tabelão FOX Sports - Ao Vivo 21h30 A Última Palavra - Ao Vivo 23h30 Central Fox - Ao Vivo