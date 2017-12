Destaques da programação (de 2 a 8 de dezembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*: - SÁBADO, 2 Record, 23h30. EU QUERIA TER A SUA VIDA Título original: The Change-Up Produção: EUA, 2011 Direção: David Dobkin Elenco: Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann. Dave é advogado e pai de família. Mitch é um solteirão sem rotina. Depois de uma noite de bebedeira, uma reviravolta acontece: eles acordam em corpos trocados. Agora, os amigos precisam correr para não estragar a vida um do outro e fazer tudo voltar ao normal. - DOMINGO, 3 Globo, 14h45. PIRATAS DO CARIBE - O BAÚ DA MORTE Título original: Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest Produção: EUA, 2006 Direção: Gore Verbinski Elenco: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley. Will e Elizabeth estão prestes a se casar quando o lendário pirata Davy Jones, comandante do invencível navio assombrado, aparece para cobrar uma dívida do capitão Jack Sparrow, amigo do casal. A única chance de Sparrow se livrar de uma maldição de Jones é encontrando o baú da morte. - SEGUNDA, 4 Globo, 22h24 ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE 3 Título original: Até Que A Sorte Nos Separe 3 Produção: BRA, 2015 Direção: Roberto Santucci, Marcelo Antunez Elenco: Leandro Hassum, Camila Morgado, Kiko Mascarenhas. Sem dinheiro, Tino acaba sendo atropelado pelo filho do homem mais rico do país. Convidado para trabalhar na empresa, ele faz com que ela vá a falência, causando uma crise econômica no país. - TERÇA, 5 SBT, 23h15. ESPIÃO POR ACIDENTE Título original: The Accidental Spy Produção: EUA, 2002 Direção: Teddy Chan Elenco: Jackie Chan, Eric Tsang, Vivian Hsu. Buck (Jackie Chan) é um atrapalhado vendedor que sonha com aventuras. Certo dia testemunha um assalto numa loja próxima, reage e acaba com os bandidos. Um detetive desconfia que ele seja o filho perdido de um empresário coreano e a partir de então a vida do herói nunca mais será tranquila. - QUARTA, 6 Band, 22h30. EU TE AMO, BETH COOPER Titulo original: I Love You, Beth Cooper Produção: EUA, 2009 Direção: Chris Columbus Elenco: Hayden Panettiere, Paul Rust, Jack Carpenter, Lauren London. No discurso de formatura, o introvertido e nerd Dennis Cooverman conclama na frente de todo o colégio que é apaixonado pela líder de torcida Beth Cooper. Ele aproveita a chance e a convida para uma festa de despedida do colégio. Ela aceita! O problema é que pessoas que se sentiram ofendidas com o discurso, especialmente o ex-namorado de Beth. - QUINTA, 7 Globo, 15h02 O ANJO MORA AO LADO Titulo original: Christmas Angel Produção: EUA, 2013 Direção: Brian Herzlinger Elenco: Della Reese, Teri Polo, Tamera Mowry-Housley, Kevin Sorbo, Izabela Vidovic. Todos os anos, antes do Natal, os estudantes da classe de Olivia Mead escrevem em pedaços de papel os desejos impossíveis de fim de ano. Incrivelmente, os desejos começam a se tornar realidade. - SEXTA, 8 SBT, 23h01. SWINDLE Título original: Swindle Produção: EUA, 2013 Direção: Jonathan Judge Elenco: Noah Crawford, Chris O’Neal, Jennette McCurdy. Griffin vende um cartão de beisebol para ajudar o amigo Ben. Só que a dupla é enganada pelo comprador, que pagou apenas 300 dólares por um cartão que vale mais de um milhão de dólares. Agora, eles precisam de um plano para recuperar o objeto valioso. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.