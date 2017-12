Destaques da programação (de 2 a 8 de dezembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga: - SÁBADO, 2 HBO, 22h. BELEZA OCULTA Título original: Collateral Beauty Produção: EUA, 2016 Direção: David Frankel Elenco: Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Helen Mirren, Naomie Harris, Keira. Após uma tragédia pessoal, um executivo de publicidade bem-sucedido de Nova York tenta entrar em contato com o universo, escrevendo cartas para o Amor, o Tempo e para a Morte. Desesperado, ele tentará encontrar as respostas para entender o que aconteceu com sua vida e como uma grande perda pode revelar momentos de beleza. - DOMINGO, 3 Telecine Pipoca, 20h. CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS Título original: Fifty Shades Of Grey 2: Fifty Shades Darker Produção: EUA, 2016 Direção: James Foley Elenco: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson. Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey, Anastasia decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário. - SEGUNDA, 4 Maxprime, 22h10. SEM VESTÍGIOS Título original: Untraceable Produção: EUA, 2008 Direção: Gregory Hoblit Elenco: Christopher Cousins, Perla Haney-Jardine, Mary Beth Hurt, Joseph Cross. A agente Jennifer Marsh investiga as pistas de um criminoso que transmite torturas e assassinatos pela internet. O destino das vítimas depende de quantos visitantes entram na sua página, pois quanto mais visitas, mais rápida é a morte. Marsh correrá contra o relógio para encontrar o assassino. - TERÇA, 5 Canal Brasil, 22h05. TATUAGEM Produção: BRA, 2013 Direção: Hilton Lacerda Elenco: Irandhir Santos, Jesuíta Barbosa, Rodrigo Garcia. Paulete, a estrela de um ousado grupo de teatro, recebe a visita de seu cunhado militar, o jovem Fininha. Surge um tórrido relacionamento entre os dois, e agora o soldado precisa lidar com a repressão existente no meio militar em plena ditadura. - QUARTA, 6 TCM, 22h. LINHA MORTAL Título original: Flatliners Produção: EUA, 1990 Direção: Joel Schumacher Elenco: Julia Roberts,Kevin Bacon,William Baldwin,Kiefer Sutherland. Estudantes de medicina resolvem desafiar a condição humana e fazer uma grandiosa experiência. Eles pretendem atravessar a fronteira da morte e voltar à vida para contar ao mundo como é morrer. - QUINTA, 7 Telecine Cult, 22h00. ENCONTROS E DESENCONTROS Titulo Original: Lost In Translation Produção: EUA, 2003 Direção: Sofia Coppola Elenco: Scarlett Johansson, Bill Murray, Giovanni Ribisi. Bob Harris é uma estrela de cinema já decaindo e está em Tóquio para fazer um comercial. Charlotte está acompanhando seu marido, que a deixa muito sozinha. Sentindo-se solitários e sofrendo com as diferenças culturais, eles se encontram por acaso e vão rodar por Tóquio a fim de mudar os seus ânimos. - SEXTA, 8 Maxprime, 22h CELULAR - UM GRITO DE SOCORRO Título original: Cellular Produção: EUA, 2004 Direção: David R. Ellis Elenco: Kim Basinger, Chris Evans, Eric Christian Olsen, Matt McColm., Jason Statham. Ao receber uma confusa chamada telefônica, um rapaz descobre que é a única esperança de uma mulher que diz ter sido sequestrada. Para que ela saia viva desta, eles terão de enganar os bandidos e não deixar a ligação cair de jeito nenhum. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações