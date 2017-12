Hernanes é submetido à cirurgia e desfalca o São Paulo neste domingo

BRUNO GROSSI E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hernanes aproveitou que o São Paulo não corre mais risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e aproveitou que não teria condição de atuar por conta de uma lesão muscular para cuidar da saúde. O meio campista do time foi submetido à cirurgia de desvio de septo. O jogador fez questão de tranquilizar os torcedores e até já postou uma foto em seu Instagram, na qual mostrou que recebeu o prêmio de melhor meia do Campeonato Brasileiro. "Como tem um bocado de gente preocupada, perguntando o que aconteceu, queria só dizer que não foi nada. É só uma correção no septo nasal para poder respirar melhor o ar que Deus nos deu", disse em vídeo no Instagram, concluído com suspiro. A cirurgia foi realizada nesta quinta-feira (30) à noite e correu normalmente. O jogador já deve até receber alta do hospital nesta sexta-feira (1º). Com contrato até julho do ano que vem, Hernanes é considerado uma das principais peças do São Paulo nesta temporada. O meio campista se reapresenta em janeiro ao São Paulo para a pré-temporada.