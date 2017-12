Quadrilha de tráfico de drogas do Paraná é alvo de operação da Denarc

(foto: Divulgação)

A Divisão de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta sexta-feira (1) uma operação para prender uma quadrilha de traficantes de drogas. Mais de 70 policiais civis estão nas ruas para cumprir 24 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Alguns dos alvos já estão detidos.

A investigação durou cinco meses e identificou uma quadrilha que roubava carros em Curitiba e região metropolitana e trocava por drogas no Paraguai. Estima-se que a organização criminosa movimente até 1 tonelada de maconha por mês e seja responsável por dezenas de roubos de veículos.

A ação policial acontece em Curitiba, Região Metropolitana, Foz do Iguaçu e nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Policiais da Denarc, do COPE (Centro de Operações Policiais Especiais) e do TIGRE (Tático Integrado Grupo de Repressão Especial), unidades de elite da Polícia Civil, participam da operação.

A delegada Camila Ceconello vai atender a imprensa as 15 horas na sede da Denarc (Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3.670, Rebouças -- Curitiba