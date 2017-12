Comunidade polonesa celebra o Natal no Bosque do Papa no domingo

(foto: Cido Marques/FCC)

A tradicional “Jaselka”, festividade natalina da comunidade polonesa, será realizada no próximo domingo (3/12), das 12h às 18h, no Memorial da Imigração Polonesa – Bosque do Papa. Além do almoço típico, haverá apresentações de grupos folclóricos e a encenação do auto de natal polonês.



Vários quiosques estarão vendendo comidas e produtos típicos natalinos a partir das 12h. As atrações artísticas têm início às 13h30, com a Banda Lyra Curitibana. Depois começam as danças folclóricas com grupos de várias etnias: Centro Espanhol do Paraná, Grupo Germânico Alte Heimat, Grupo Folclórico Germânico Original Einigkeit TanzGruppe, Grupo Folclórico Piccola Itália, Grupo Folclórico Polonês Wawel, Grupo Junak - Folclore Polonês, Grupo Folclórico Polonês Wiosna, Grupo Folclórico Polonês Szarotka e Grupo Folclórico Polonês Wisla.



A encenação do auto de natal tradicional polonês será às 17h, com o Grupo Folclórico Polonês Wisla, de Curitiba e participação do Coral João Paulo II, sob regência da maestrina Maria Helena Kantor.

Durante o mês de dezembro, as casas do Bosque do Papa terão exposições de mais de 100 presépios de diversas regiões da Polônia, pertencentes ao acervo particular de Danuta Lisicki Abreu, e de artesãos descendentes de poloneses.



Serviço:

Jaselka – comemorações natalinas polonesas

Local: Memorial da Imigração Polonesa – Bosque do Papa (R. Mateus Leme, s/n – Centro Cívico)

Data e horário: 3 de dezembro de 2017 (domingo), das 12h às 18h

Entrada franca