Inter conversa com italianos e abre negociação para manter Edenílson

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional quer antecipar a manutenção de Edenílson em definitivo. Com mais seis meses de contrato de empréstimo, o volante é considerado peça importante no elenco e, mesmo que busque um jogador de característica semelhante, o time já abriu negociação para o manter no grupo. Os direitos de Edenílson estão fixados em R$ 5 milhões. O dono do vínculo é a Udinese e o contrato com eles se estende por mais dois anos, mas os italianos indicaram que aceitam liberá-lo. O Internacional tem mais seis meses de vínculo por empréstimo com ele, mas já manifestou intenção de firmar a contratação, segundo apurou a reportagem do UOL Esporte. Discute, a partir de agora, as opções para isso. O cenário ideal sob a ótica vermelha é renovar o empréstimo, apenas esticando o contrato. Os italianos entendem que é necessário o pagamento da cláusula rescisória, mas aceitam negociar condições de parcelamento para isso. Pesa a favor do Inter a ideia de que Edenílson não será aproveitado pela Udinese. Em meio à temporada europeia, o clube de Udine não está de olho no aproveitamento do marcador, que se não ficar em Porto Alegre será cedido a outra equipe. Com 27 anos, Edenílson disputou 39 partidas nesta temporada e marcou um gol. Foi titular absoluto do Inter durante todo ano e é considerado fundamental para o 2018 que se inicia.