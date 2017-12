Centrais sindicais suspendem greve geral prevista para o dia 5

Redação Bem Paraná com Agências

As centrais sindicais decidiram suspender a greve nacional convocada para terça-feira (5), "após o cancelamento da votação da reforma da Previdência no dia 6", disseram seis entidades —CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central e CSB— em nota

nesta sexta-feira (1º). "Diante da informação que a proposta de reforma da Previdência não será votada na próxima semana,

decidimos suspender a greve marcada para 5 de dezembro", afirmaram.

A ideia inicial do governo era votar a proposta na quarta-feira (6), mas agora já se trabalha com a data de 13 de dezembro, perto das férias parlamentares. Na quinta-feira (30), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o governo ainda está longe de atingir o número necessário de votos para aprovar as mudanças.



Thiago Tavares, assessor da APP-Sindicato, que representa os professores da rede estadual, disse agora há pouco que não tinha sido comunicado de qualquer alteração no protesto em Curitiba. A categoria foi a primeira a confirma a adesão à greve geral. Outas categorias, como metalúrgicos, bancários, professores da rede muncipal, guardas municipais, iriam decidir entre sexta (1) e domingo (3).

Em Curitiba, está prevista concentração dos trabalhadores vna Praça 19 de Dezembro a partir das 89 horas com caminhada até o Centro Cívico,.