Unesp divulga lista de aprovados na primeira fase do vestibular 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou, nesta sexta-feira (1º), a lista de aprovados na primeira fase do vestibular. Para a segunda fase, foram convocados 53.016 candidatos. O site da Vunesp (organizadora da prova) também já mostra para os aprovados os locais de prova para a segunda etapa do exame. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 17 e 18 deste mês. No primeiro dia, os candidatos terão que responder às provas de ciências humanas, ciências da natureza e matemática. No segundo, será a vez de linguagens e redação. A previsão é de que o resultado final do vestibular seja divulgado no dia 2 de fevereiro de 2018. Ao todo, a universidade colocou em disputa 7.365 vagas no vestibular deste ano que foram distribuídas entre 173 cursos ofertados em 23 cidades paulistas. A graduação de medicina registrou a maior concorrência, com 312,7 candidatos por vaga. Na sequência aparece o curso de direito, com 63,8 candidatos por vaga. Metade das vagas disponibilizadas estão destinadas ao sistema de cotas da instituição, que beneficia estudantes oriundos de escola pública. A Unesp recebeu 107.753 inscrições neste certame, o maior número já registrado na história dos vestibulares da instituição. PROVA 'PADRÃO' Segundo professores consultados pela Folha, a primeira prova da Unesp esteve dentro do padrão dos últimos anos da instituição: clara, sem ambiguidades. "Dentro desse modelo da Unesp, ela criou um perfil de prova criativa. Uma prova em que as alternativas são claras: não tem o que errar, sim ou não. Sem ambiguidades. Isso dá conforto ao aluno. Ela pede domínio de conceitos em todas as disciplinas, sem impor grandes dificuldades", afirmou Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora do colégio Objetivo. Célio Tasinafo, coordenador do Oficina do Estudante, de Campinas (SP), disse que o enunciado claro e a precisão na exigência de conhecimentos específicos nesta edição só reforçaram o padrão já consagrado de prova da Unesp. "É uma prova que cobrou o conteúdo pelo conteúdo, sem muita contextualização. O aluno que fez o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] sentiu muita diferença resolvendo a primeira fase da Unesp." A primeira fase teve 6,4% de ausentes. Segundo os organizadores da prova, a taxa de abstenção é inferior à verificada na edição passada, quando 7,7% dos estudantes faltaram à prova.