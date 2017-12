Corinthians anuncia venda de Guilherme Arana ao Sevilla

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou na manhã desta sexta-feira (1) que alcançou acordo para a transferência de Guilherme Arana ao Sevilla-ESP. A negociação depende somente dos exames médicos, informou ainda a direção corintiana em comunicado oficial. O acordo pelo lateral de 20 anos, campeão brasileiro em 2015, como reserva, e em 2017, como titular, além de campeão paulista também neste ano, gira em torno de 12 milhões de euros (R$ 46,5 milhões). Ele viajará para a Espanha na semana que vem. No comunicado, o Corinthians não informou valores, condições e nem divisão de percentuais do negócio. O clube, até esta negociação, detinha 40% de Arana. Os empresários Fernando Garcia, Nílson Moura, Guilherme Miranda e Thiago Ferro são os donos de 60% de direitos econômicos. O cenário mais provável, conforme declarou o presidente corintiano Roberto de Andrade, é que o clube mantenha um percentual de negociação futura. "O Sport Club Corinthians Paulista agradece toda a dedicação exemplar de Guilherme Arana como atleta profissional e deseja boa sorte na sequência de sua carreira", declarou o clube em sua nota oficial. O Corinthians anunciou na manhã desta sexta-feira (1) que alcançou acordo para a transferência de Guilherme Arana ao Sevilla-ESP. A negociação depende somente dos exames médicos, informou ainda a direção corintiana em comunicado oficial. O acordo pelo lateral de 20 anos, campeão brasileiro em 2015, como reserva, e em 2017, como titular, além de campeão paulista também neste ano, gira em torno de 12 milhões de euros (R$ 46,5 milhões). Ele viajará para a Espanha na semana que vem. No comunicado, o Corinthians não informou valores, condições e nem divisão de percentuais do negócio. O clube, até esta negociação, detinha 40% de Arana. Os empresários Fernando Garcia, Nílson Moura, Guilherme Miranda e Thiago Ferro são os donos de 60% de direitos econômicos. O cenário mais provável, conforme declarou o presidente corintiano Roberto de Andrade, é que o clube mantenha um percentual de negociação futura. "O Sport Club Corinthians Paulista agradece toda a dedicação exemplar de Guilherme Arana como atleta profissional e deseja boa sorte na sequência de sua carreira", declarou o clube em sua nota oficial.