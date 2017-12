Selena Gomez recebe prêmio de 'Mulher do Ano'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Selena Gomez recebeu o prêmio de Mulher do Ano na premiação "Billboard Women in Music 2017" (Billboard Mulheres na Música, em tradução livre), na noite desta quinta (30). A grande homenageada da noite dedicou o prêmio a amiga Francia Raisa, que doou um rim para a cantora no início deste ano. Gomez recebeu o prêmio das mãos da amiga. "Para ser honesta, acho que a Francia deveria receber esse prêmio porque ela salvou minha vida", disse, se emocionando. Ela relembrou que a amiga salvou sua vida espontaneamente e que isso mudou sua carreira. "Eu me sinto incrivelmente sortuda", disse. "Honestamente, eu não poderia ser mais grata pela posição na qual estou em minha carreira. Especificamente esse ano eu queria agradecer minha equipe incrível e minha família, porque eles ficaram comigo nos tempos mais difíceis", completou a cantora. Sobre o papel feminino da mulher na música, Selena reforçou que sente feliz por sua posição. Além de cantora, Gomez apoia projetos sociais que empoderam mulheres e meninas e é embaixadora da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância). "Eu nunca me senti tão orgulhosa de ser uma mulher na indústria [da música] como eu me sinto hoje. E isso é porque me sinto confortável com todas as mulheres que me encorajaram e o quão importante é [o fato de] que as nossas vozes estão sendo ouvidas pela primeira vez." A cantora aproveitou a oportunidade para agradecer a Billboard e às outras mulheres presentes na premiação. "E eu sou muito grata à todas as mulheres que nos trouxeram até aqui porque eu não poderia estar aqui sem vocês", disse ela.