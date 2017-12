Com votação apertada, Yuri Fernandes é o eliminado da semana na 'Fazenda'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Yuri Fernandes é o décimo primeiro eliminado do reality "A Fazenda". O peão foi o menos votado, com 49,32% dos votos, perdendo na eliminação para Rita Cadillac. O resultado da votação foi exibido nesta quinta (30). A roça formada na segunda (27), entre muita discussão e ofensas, deixou Matheus Lisboa, Rita Cadillac e Yuri Fernandes na berlinda. O primeiro se safou da eliminação vencendo a última prova do fazendeiro desta edição do reality. Assim como em todas as roças, o apresentador Roberto Justus pediu que os peões defendessem sua permanência no programa. Rita reforçou a oportunidade que perderia se fosse eliminada: "Eu peço que todos me ajudem a ficar. Eu preciso, eu quero e eu vou ficar. É para eu realizar um sonho meu. É isso que eu quero, uma nova chance e essa chance está vindo. O Yuri merece ficar também, mas é a minha chance". Pela primeira vez na berlinda, Yuri pediu que o público valorizasse sua postura na casa. "Eu quero pedir muito para ficar. Me entreguei por inteiro aqui, fui eu o tempo todo e quero essa chance de vencer o programa. Sempre trabalhando, respeitando cada um e vivendo esse programa que não é fácil. Quero pedir a todos que me ajudem a ficar para continuar dando vida 'A Fazenda'". A ex chacrete ficou no programa com 50,68% dos votos. Emocionada, Rita voltou para a sede chorando e foi recebida carinhosamente pelos peões. Monick Amin se entristeceu com a saída do affair, mas não deixou de receber Rita.