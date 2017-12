Ministro da Fazenda culpa agricultura por estabilidade do PIB no 3º tri

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira (1º) em rede social que a alta do PIB entre julho e setembro, de 0,1%, "pode parecer" baixa, mas que é forte sem a agricultura, que caiu por razões típicas do período. A alta de 0,1% veio abaixo da esperada pelo mercado, que apostava em um crescimento de 0,3%. "O crescimento do PIB entre julho e setembro, de 0,1% contra o trimestre anterior, pode parecer baixo, mas é forte se analisado por setores. Sem a agricultura, que caiu por razões sazonais, o crescimento foi de 1,1%", declarou o ministro em rede social. Ele destacou que a produção industrial avançou 0,8% no terceiro trimestre, com destaque para a indústria de transformação, que cresceu 1,4% no período. "O avanço acumulado no ano até setembro é de 0,6%, número que já supera a previsão inicial dos economistas para 2017. Isto mostra que o Brasil segue uma trajetória de crescimento", escreveu. Ele destacou ainda que o investimento teve crescimento de 1,6% no terceiro trimestre. "Foi o primeiro resultado positivo após 15 trimestres seguidos de queda. O avanço mostra otimismo em relação ao futuro". BANDEIRA DO BRASIL Meirelles, apontado como candidato a presidente nas eleições de 2018, vem sofisticando sua comunicação nas redes sociais, com a publicação de vídeos de seus compromissos e fotos com frases sobre a economia. Nesta sexta (1º), publicou um gráfico com a comparação do desempenho do PIB entre o terceiro trimestre deste ano e os mesmos períodos de 2015 e 2016, quando a economia caiu 1,6% e 0,8%, respectivamente.