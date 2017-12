Locomotiva Maria Fumaça volta a circular em Curitiba para comemorar Natal

(foto: Divulgação)

Curitiba terá uma atração a mais neste Natal: a locomotiva Maria Fumaça vai passar por diversas regiões de Curitiba toda enfeitada. Com velocidade média de 20 km/h, a locomotiva movida a vapor começa a circular a partir desta sexta-feira (1) com saída no bairro Vila Oficinas às 20h. A atração iluminará os trilhos da cidade até o dia 7 de dezembro.

A Maria Fumaça foi restaurada pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) em parceria com a Rumo. Ela é o único exemplar em circulação pela América do Sul.

Além da capital paranaense, a Rumo também promoverá a exibição de locomotivas em Maringá (PR), Araraquara (SP) e Rio Claro (SP), em datas a serem confirmadas. Outras ações também estão sendo desenvolvidas pela Rumo.

Veja o intinerário em Curitiba

01/12 Rumo: Rodoferroviária

saída Vila Oficinas 20h, Cajuru, Vila Betel, Capão da Imbuia, Jardim Botânico, Rodoferroviária, Retorno Vila Oficinas 21h;

02, 03 e 04/12 Rumo: Cachoeira (ferrovia Curitiba-Rio Branco do Sul)

saída Vila Oficinas às 17h, Cajuru, Vila Betel, Capão da Imbuia, Jardim Botânico, Rodoferroviária, Cristo Rei, Alto da XV, Boa Vista, Barreirinha, Cachoeira retorno Vila Oficinas 21h30;

05/12 Rumo: Pinhais

saída Vila Oficinas final do dia, Vila Betel, Cajuru, Capão da Imbuia, Estância Pinhais (Pinhais), Centro (Pinhais), retorno Vila Oficinas horário a confirmar

07/12 Rumo: Piraquara

saída Vila Oficinas final do dia, Vila Betel, Cajuru, Capão da Imbuia, Estância Pinhais (Pinhais), Centro (Pinhais), Jardim Amélia (Pinhais), Jardim Santa Mônica (Piraquara), Jardim Bela Vista (Piraquara), Vila Ipanema (Piraquara), Centro (Piraquara), retorno Vila Oficinas horário a confirmar

Dicas de segurança para quem vai ver a locomotiva passar

- Mantenha distância segura da linha férrea (antes, durante e após a passagem do trem) e de qualquer área ferroviária. Jamais permaneça sobre os trilhos nem à margem da ferrovia.

- Somente tire fotos ou capte imagens de fora da faixa de domínio da ferrovia, que abrange as margens das linhas férreas e os pátios ferroviários.

- Nunca suba em locomotivas ou trens de carga, estejam eles em movimento ou mesmo parados.

- Nas passagens em nível, observe com atenção a sinalização visual e sonora. Espere a passagem completa do trem antes de uma aproximação.

- Ao ouvir o apito do trem, fique atento, pois este é o sinal de que ele está se aproximando.

- Os trens têm sempre a preferência nas passagens em nível, uma vez que são pesados e, mesmo circulando em baixa velocidade, não podem ser parados repentinamente. Não parar antes de cruzar uma passagem em nível é infração de trânsito sujeita a multa.

- Nunca estacione perto da linha férrea