Em meio a demissões no SBT, Larissa Manoela renova contrato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Larissa Manoela, 16, renovou seu contrato com o SBT nesta sexta (1º). Famosa por seu papel na novela infantil "Carrossel" (SBT), a artista participará agora do núcleo adolescente de "As Aventuras de Poliana", folhetim escrito por Iris Abravanel. "Estou muito contente de permanecer nesta casa, que me acolheu desde o início, por mais dois anos vai ser muito gostoso, porque agora estamos em um novo trabalho", disse Manoela sobre a renovação do contrato, que tem duração até o final de 2019. Recentemente, a atriz foi a primeira menina a apresentar o "Meus Prêmios Nick 2017" sozinha e ganhou destaque por sua postura profissional e empoderada. A emissora, no entanto, tem feito cortes no elenco de artistas. No começo de novembro, o SBT demitiu o ator mirim Jean Paulo Campos, conhecido por interpretar Cirilo em "Carrossel" -que contracenava com a personagem de Larissa Manoela. Outra atriz que sofreu com os cortes foi Lorena Queiroz, protagonista de "Carinha de Anjo". A novela continua no ar até maio de 2018, mas o contrato com a atriz não foi renovado para trabalhos futuros. Além do elenco mirim que vem sendo reduzido, a emissora abriu mão também de Moacyr Franco, humorista da "Praça é Nossa". Em seu canal do YouTube, o ator comentou que foi pego de surpresa e que não entendeu os motivos, já que seu salário, de R$ 40 mil, era insignificante para o SBT.