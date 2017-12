Pelé entra de cadeira de rodas no palco da cerimônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Pelé, 77, entrou no palco da cerimônia de sorteio dos grupos para a Copa do Mundo-2018 empurrado na cadeira de rodas nesta sexta-feira (1º). Ele foi ajudado a sentar na poltrona. Pelé passou por uma cirurgia para a implantação de uma prótese no quadril em 2012. Três anos depois, passou por outra operação no mesmo local. No ano passado, o Rei do Futebol revelou que médicos que o examinaram e disseram que houve um erro na cirurgia realizada em 2012. De acordo com Pelé, a suposta falha o levou a passar por pela segunda operação.O primeiro procedimento, no qual ele acredita ter havido erro, foi realizado em São Paulo, no hospital Albert Einstein. O segundo aconteceu no Hospital for Special Surgery, em Nova York.