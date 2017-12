(foto: Divulgação)

Sábado e domingo acontecem as últimas apresentações do espetáculo “PATRACA, O PALHAÇO ASTRONAUTA”, adaptado do texto original, dirigido a crianças, da escritora e jornalista curitibana Joanita Ramos.

A peça conta a história de Patraca, um palhaço que se imagina astronauta e alimenta a fantasia de fundar um mundo novo. O tema central da peça se encaminha para sublinhar a necessidade do respeito, especialmente, à diversidade. Nas entrelinhas se estimula também outros valores como a amizade e lealdade, a criatividade, o uso da imaginação.

Os diretores Letícia Guimarães e Maurício Vogue comentam que o ponto de partida do espetáculo foi o desejo de trabalhar com a questão do ser diferente. “Desse ser diferente e em ser aceito por todos. Dentro disso, estamos falando sobre tudo, sobre poesia, sobre preconceito e aceitar as pessoas como elas são e buscar que isso é possível. Para a gente poder criar esse mundo onde todos possam ser aceitos”, comenta Maurício. “Numa época em que estamos vivendo com tanta diversidade e com a falta de respeito a essa diversidade. Trazer a arte e a poesia e mostrar que o mundo possa ser mais leve”, acrescenta a diretora Letícia Guimarães.

O final da temporada acontece sábado e domingo, com duas sessões, às 16h e 18h, na Sala Raul Cruz, na sede da Cia. do Abração.

Céu Vermelho e Cia. do Abração

O espaço cultural da Cia. do Abração comemora neste ano 16 anos de atividades, junto a Céu Vermelho. A noção “teatro para todas as idades” vem sendo investigada por ambas, com o intuito de promover um teatro sem fronteiras de idades. Propor um estado que seja sensível a compreensão da arte a partir da infância. A Cia do Abração é associada da ATINJ/PR e da AACA-Associação Abração Círculo das Artes.

Vídeo convite: https://www.youtube.com/watch?v=RUKPZuM6MSc

Trecho do espetáculo: https://www.youtube.com/watch?v=98FQwRj5gxU

Equipe Técnica

Direção e Coreografias: Letícia Guimarães e Maurício Vogue.

Dramaturgia: Processo colaborativo da equipe, a partir do texto de Joanita Ramos.

Cenografia: Blas Torres e Élio Chaves.

Iluminação: Blas Torres e Ana Sercunvius

Figurinos: Rayssa Gualberto

Fotografia e assessoria de imprensa: Isabelle Neri

Sonoplastia, composição e direção musical: Karla Izidro

Elenco: Edgard Assumpção, Juliana Cordeiro, Kamila Ferrazzi e Simão Cunha

Uma realização da Céu Vermelho em parceria com a Cia. do Abração

Serviço:

PATRACA, O PALHAÇO ASTRONAUTA

Apresentações: até 03/12/2017

Horário: sábados e domingos às 16h e 18h

Local: Sala Raul Cruz, sede da Cia. do Abração. Rua Paulo Ildefonso Assumpção, 725 - Bacacheri – Curitiba - PR

Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: Livre. Indicado para todas as idades