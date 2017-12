Confira os mitos e verdades sobre cães e sua pele

(foto: Divulgação)

A pele é o maior órgão do corpo dos cães e funciona como uma barreira de proteção para o corpo. Na maioria das raças, a pele é quase totalmente coberta por pelos, a principal proteção do animal contra o sol e o frio. Ou seja, a pele e sua pelagem têm papel importante na saúde dos bichinhos.

Entretanto, muitos tutores possuem dúvidas sobre os cuidados com a pele e pelagem, acreditando em mitos que podem prejudicar a saúde dos cães. Por isso, confira os alertas da médica veterinária especialista em dermatologia veterinária e professora do Mestrado em Biotecnologia da Universidade Positivo (UP), Camila Miranda de Carvalho, e da farmacêutica Sandra Schuster, da docg., primeira empresa de vendas diretas de produtos para pets.

Shampoos neutros para humanos podem ser usados em cães

MITO

Muitas pessoas imaginam que shampoos neutros, desenvolvidos para humanos, não fazem mal aos cães. Porém, isso não é verdade porque o pH (nível de acidez ou alcalinidade) da pele dos humanos e animais é diferente. “O pH da pele humana varia entre 4,3 e 5,9, e a dos cães, entre 6,3 e 7,5. Ou seja, um shampoo para humanos é muito ácido para os cães e pode causar ressecamento, coceira, irritações e dermatite”, explica a professora Camila Miranda de Carvalho. A premissa também é válida para shampoos com pH neutro para recém-nascidos, já que eles não são neutros para os animais.

Segundo Sandra Schuster, que também é fundadora da DrogaVET, farmácia de manipulação veterinária, há um grande percentual de pets que necessitam de tratamento para a pele. Esse foi um dos motivos que a docg. decidiu investir em produtos com pH balanceado, livres de parabenos, vaselina e óleos minerais. Ela complementa: “Pensamos em atuar na prevenção de boa parte dos problemas de pele, trazendo para o universo pet produtos desenvolvidos com fórmulas mais naturais e de melhor qualidade”.

Os shampoos para pets são todos iguais.

MITO

É importante adequar o shampoo e condicionador escolhidos ao tipo de pelo do animal. As variações, que incluem opções para pelos curtos, longos, claros, escuros, com tendência à oleosidade ou mais ressecados, pode até parecer exagero de uma geração que inseriu os pets como membros da família, mas não é. Utilizar shampoo e condicionador direcionados ajuda a prevenir alguns problemas. Pelos longos, por exemplo, tendem a embaraçar com maior facilidade e ficarem quebradiços. Algumas raças possuem pelagem mais oleosa e, o produto adequado pode ajudar a reduzir essa possibilidade. Pelos escuros perdem o brilho com mais facilidade e, os claros, podem manchar. E, assim como nos humanos, a pele dos bebês caninos também são mais sensíveis e precisam de formulações especiais.

Já vitaminas e leave-in, por exemplo, podem ser utilizados para melhorar a aparência dos pelos, fortalecendo e evitando pontas duplas. Mas vale ressaltar que, caso o animal tenha sido diagnosticado com doenças de pele ou alergias, é importante que utilize shampoos de tratamento, conforme indicação do veterinário.

Quanto mais banhos, mais limpo

MITO

Embora pareça contraditório, não é a quantidade de banhos que deixará seu cão mais limpo e cheiroso. “Dar banho com muita frequência pode prejudicar a pele do animal. Banhos muito seguidos podem, inclusive, aumentar a oleosidade da pele, o que causa mau odor”, alerta a professora Camila Miranda de Carvalho. “O ideal seria dar banho uma vez ao mês ou a cada 15 dias, no máximo. Mas como os pets estão muito próximos a nós, dividindo sofá e cama, vale uma conversa com o veterinário para chegar à melhor solução”, completa. Uma dica que é muito importante, principalmente para quem dá banho em casa, é que a secagem dos pelos e subpelos deve ser total, pois a umidade também causa mau odor e pode gerar fungos na pele.

Uma opção para ajudar os tutores na tarefa de manter o pet limpo por mais tempo são os banhos secos. Segundo Sandra Schuster, um dos diferenciais do banho seco e shampoos da docg. é a utilização do deoplex, um ativo que auxilia na neutralização dos odores dos animais. “Esse ativo realmente oferece ‘mais durabilidade’ ao banho e está agradando tutores e tosadores, que são os verdadeiros especialistas no assunto”, comenta.

Escovar com frequência faz bem para o pelo

VERDADE

Há quem pense que somente a escovação durante o banho no pet shop seja suficiente. Entretanto, escovar o pet com frequência é fundamental para retirar o excesso de poeira, evitar nós, retirar pelos mortos e estimular os folículos da pele a liberarem óleos hidratantes. Sem falar que é um momento de atenção e carinho.

A pelagem dos cães divide-se em 2 tipos: o pelo principal e o subpelo. O principal, presente em todos os cães, tem uma estrutura mais lisa, brilhante e áspera, e é sempre mais longa que o subpelo. Já o subpelo é mais curto e macio e, nas raças provenientes de regiões mais frias, tem a função de ajudar a proteger o animal do frio e umidade.

É importante conhecer as características da raça de seu cão para realizar a escovação da melhor forma e com os acessórios corretos. Cães com muito subpelo, por exemplo, podem ser beneficiados com escovas próprias para a retirada dos subpelos mortos, evitando pelagem embolada e excesso de pelos perdidos pelo chão.

