Brasil enfrenta Suíça, Costa Rica e Sérvia na fase de grupos. Confira como ficou o sorteio

Cafu ao lado do italiano Cannavaro e do troféu: Brasil terá adversários medianos na primeira fase em busca da taça, mas tem chances de cruzar com a Alemanha já nas oitavas (foto: Getty Images)

O Brasil já sabe quem irá encarar na primeira fase da Copa do Mundo da Rùssia, em 2018. A Seleção foi sorteada nesta sexta-feira (1º de dezembro) no Grupo E, ao lado de Suíça, Costa Rica e Sérvia. Os dois primeiros de cada grupo passam para as oitavas de final.

A estreia brasileira será em 17 de junho, às 9h em Rostov, com o time suíço, famoso pelo “ferrolho” que consegue criar para proteger sua defesa – na Copa de 2010 foi o único time que venceu a Espanha, que viria a ser campeã mundial, por 1 a 0.



Já no dia 22, ás 15h em São Petesburgo, os brasileiros medem força com a Costa Rica. Em 2002, os caribenhos também enfrentaram a Canarinho na fase de grupos, sendo derrotados por 5 a 2. O Brasil viria a se sagrar campeão mundial naquele ano, na Copa realizada em Japão e Coreia do Sul.



Por fim, no dia 27, novamente às 9h em Moscou, o selecionado brasileiro encara o sérvio. Os europeus fecharam as eliminatórias como líderes do Grupo D, que tinha ainda Irlanda, País de Gales, Áustria, Geórgia e Moldávia.

Confira como ficaram todos os grupos:

GRUPO A

Rússia

Uruguai

Egito

Arábia Saudita

GRUPO B

Portugal

Espanha

Irã

Marrocos

GRUPO C

França

Peru

Dinamarca

Austrália

GRUPO D

Argentina

Croácia

Islândia

Nigéria

GRUPO E

Brasil

Suíça

Costa Rica

Sérvia

GRUPO F

Alemanha

México

Suécia

Coreia do Sul

GRUPO G

Bélgica

Inglaterra

Tunísia

Panamá





GRUPO H

Polônia

Colômbia

Senegal

Japão