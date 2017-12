Cafeteria de Curitiba vai dar 500 cheesecakes e uma viagem para Nova York

É impossível fazer uma lista de doces que são uma unanimidade mundial e não citar o delicioso cheesecake. A origem dessa torta saborosa é incerta, mas foi nos Estados Unidos que ela ganhou fama, se transformando em um símbolo do país e, principalmente, da cidade de Nova York. Para celebrar a inauguração de sua segunda unidade em Curitiba, o New York Cafe, que tem toda sua essência baseada nocharme, cultura e gastronomia nova-iorquina, vai distribuir 500 cheesecakes no próximo sábado, dia 09 de dezembro, em seu novo endereço (Rua Gonçalves Dias, nº 151 – Bate).

Para participar da ação de lançamento do novo New York Cafe, basta os interessados irem até o empreendimento. Os 500 primeiros serão presenteados, a partir das 15h, com uma cheesecake de frutas vermelhas, um dos grandes sucessos do cardápio do empreendimento curitibano. Para tornar a ação ainda mais irresistível, uma das cheesecakes distribuídas trará uma grande surpresa: uma viagem com acompanhante, com todos os custos de transporte aéreo e hospedagem, para a cidade de Nova York.

O novo New York Cafe fica na Rua Gonçalves Dias (nº 151), no bairro Batel. A ação de lançamento, com a distribuição das cheesecakes, será realizada no dia 09 de dezembro, a partir das 15h. Será respeitada a ordem de chegada do público. Mais informações no site www.newyorkcafe.com.br ou na página oficial do empreendimento no Facebook.