'Roberto Carlos cantou olhando nos meus olhos', diz Carla Diaz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o sucesso de Carine, rival de Bibi, papel de Juliana Paes, em "A Força do Querer" (Globo), a atriz Carla Diaz ainda colhe os frutos da personagem. Além de estampar campanhas publicitárias, Diaz foi homenageada pelo rei Roberto Carlos durante a gravação do Especial Roberto Carlos, que será exibido no dia 22 de dezembro. A atriz foi convidada para assistir o especial em comemoração aos seus 27 anos, completados no dia da gravação, na última terça (28). Ela conta que não tinha como celebrar seu aniversário de uma forma "tão especial e incrível como essa". O especial de fim de ano da Globo com o cantor leva o título de "Esse Cara" em 2017 e contou com a participação de Isis Valverde, Tiago Iorc, Djavan e Érika Ender. Iorc, por sinal, completava 32 anos na data?e Diaz comemorava seu 27º aniversário. "Foi um grande presente de aniversário que a Globo me deu. Foi uma maneira inusitada e diferente de passar o aniversário e super emocionante. Ele cantou olhando nos meus olhos e, depois, me entregou uma flor. Foi um show para guardar na história." A atriz também contou que conversou com Roberto Carlos sobre a novela de Glória Perez. "Ele veio falar comigo que adorou a novela. Ele é super noveleiro e carinhoso. Isso tudo não tem preço". Ela disse ainda que brincou com o rei: "Roberto, você é o Cara". "Ele é incrível. É uma pessoa grandiosa, um grande artista, que representa o Brasil para o mundo. Uma pessoa super humilde. Ele é apaixonante", afirmou Carla Diaz, emocionada. Ela também comentou sobre a participação da dupla sertaneja Simone e Simaria, que subiram ao palco para cantar com Roberto Carlos em um momento emocionante. Para a atriz, as histórias da dupla com a dela são parecidas. "Admiro muito a história delas porque, assim como eu, elas começaram muito cedo e são batalhadoras. Elas são mulheres guerreiras, lutadoras. E, independentemente da situação, não deixaram de correr atrás de seus sonhos. Me identifico muito com elas e faço questão de aplaudir. Eu as amo".