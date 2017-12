Produtor musical Russell Simmons se demite após acusação de assédio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos empreendedores mais influentes do mundo do hip-hop americano, Russell Simmons anunciou nesta quinta-feira (30) que renuncia a suas empresas após acusações de abuso sexual. Simmons é dono do selo Def Jam Recordings e criou as linhas de roupa Phat Farm e Tantris. Ele também coproduziu filmes e programas de televisão como "O Professor Aloprado" e "Def Comedy Jam", este exibido pela HBO. A emissora de TV anunciou, após a denúncia, que vai tirar o nome de Simmons do programa e que não fará mais projetos com o produtor musical. O empresário de 60 anos, conhecido por sua paixão pela ioga, negou as acusações, mas explicou que acredita que as recentes revelações de casos de abuso e assédio sexual por parte de celebridades masculinas propiciou "um período de transição" em seus negócios. "As vozes dos que não têm voz, os que foram feridos ou degradados, merecem ser escutadas", disse em um comunicado. "Quando os cenários do poder abrem caminho a uma nova geração, não desejo ser uma distração, assim me retiro dos negócios que criei", acrescentou. Russell Simmons foi acusado de abuso sexual no site "Hollywood Reporter" pela roteirista Jenny Lumet, filha do diretor Sidney Lumet. Os fatos teriam ocorrido em 1991, quando Jenny Lumet tinha 24 anos. Segundo a reportagem, Russell Simmons a teria obrigado a voltar a seu apartamento depois que seu motorista se negou a deixá-la em sua casa, e teria tido relações sexuais com ela sem seu consentimento. No comunicado, Russell Simmons disse que tinha outra lembrança dessa noite, mas reconheceu que os "sentimentos de medo e intimidação" da jovem eram "reais". "Embora jamais tenha sido violento, frequentemente não mostrei consideração e sensibilidade em muitas de minhas relações ao longo dos anos, e me desculpo sinceramente", acrescentou. No começo do mês, negou ter abusado sexualmente da modelo Claussen Khalighi em 1991, quando tinha 17 anos, como ela denunciou.