SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil estreia na Copa da Rússia contra a Suíça, em 17 de junho de 2018, às 15h, em em Rostov-do-Don. Costa Rica e Sérvia completam o Grupo do Brasil. A primeira partida do Mundial será Rússia e Arábia Saudita do dia 14 de junho, às 12h, em Moscou.