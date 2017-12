COPA-ARTE A Copa do Mundo da Rússia de 2018 GRUPO A Rússia Arábia Saudita Egito Uruguai GRUPO B Portugal Espanha Marrocos Irã GRUPO C França Austrália Peru Dinamarca GRUPO D Argentina Islândia Croácia Nigéria GRUPO E Brasil Suíça Costa Rica Sérvia GRUPO F Alemanha México Suécia Coreia do Sul GRUPO G Bélgica Panamá Tunísia Inglaterra GRUPO H Polônia Senegal Colômbia Japão