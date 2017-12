A partida de abertura da Copa do Mundo, que ocorrerá no dia 14 de junho do ano que vem, ao meio-dia, no Lujniki em Moscou, terá os donos da casa, a Rússia, contra o selecionado da Arábia Saudita. Os russos encaram ainda na fase de grupo as seleções do Uruguai e do Egito, pelo grupo H do mundial.



GRUPO A

Rússia

Uruguai

Egito

Arábia Saudita