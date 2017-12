Sorteado no Grupo E para a próxima Copa do Mundo, na Rússia, o Brasil poderá ter de medir forças com um de seus maiores rivais logo nas oitavas de final. É que se ficar em primeiro lugar na primeira fase, os comandados de Tite irão encarar o segundo colocado do Grupo F, que tem Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Já se ficarem em segundo lugar, os brasileiros enfrentam o líder do grupo F.



Confira como ficou a ordem de confrontos para o mata-mata da Copa do Mundo

1º do grupo A x 2º do Grupo B

1º do Grupo C x 2º do Grupo D

1º DO Grupo E x 2º do Grupo F

1º do Grupo G x 2º do Grupo H

1º do Grupo B x 2º do Grupo A

1º do Grupo D x 2º do Grupo C

1º do Grupo F x 2º do Grupo E

1º do Grupo H x 2º do Grupo G