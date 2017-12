Descubra as cores que correspondem a cada signo

(foto: Divulgação)

Os signos trazem diversas características que dizem muito sobre a nossa personalidade. Nós podemos até não acreditar muito nas influências que eles exercem em diversos aspectos da nossa vida, mas quem nunca parou para dar uma olhadinha no horóscopo do mês ou do dia? Por isso, nada melhor que a decoração para transmitir estas características astrológicas que combinam com a nossa personalidade. A Suvinil preparou algumas dicas de cores que trazem alguns elementos de cada signo, que você pode se identificar. Confira abaixo se esta é realmente a sua cor:

É o primeiro signo do zodíaco, tem muita energia e o papel de sempre começar algo e liderar. O ariano é dinâmico, ativo e otimista, por isso, cores vibrantes são ótimas opções para representar sua personalidade, como o Vermelho Escarlate. Por outro lado, para a decoração, prefere espaços mais amplos e o minimalismo, aplicando cores em objetos de decoração e optando sempre pelo funcional, como uma parede lousa colorida, que decora e serve como um quadro de receitas ou recados.

Por transmitirem acolhimento aos ambientes, as cores indicadas para o taurino são as terrosas, como o tom Terra Roxa. Tranquilo, ele adora aproveitar a casa, gosta do aconchego e conforto na decoração. Os moradores com essas características adoram assistir suas séries e não abrem mão das comidinhas, tornando a sala e a cozinha seus lugares favoritos casa.

Os geminianos são curiosos, comunicativos, racionalistas e versáteis por natureza. O que torna os amarelos ótimas opções para este signo, como o Girassol. Essas tonalidades estimulam a memória e inspiram otimismo e alegria, ressaltando a jovialidade do geminiano. Inquieto, o geminiano sempre muda os espaços da casa com muita criatividade e elementos personalizados. Suas horas são facilmente investidas nas páginas dos livros, tornando os cantinhos de leitura ambientes importantes em sua rotina.

Clássicos e românticos, a dica para os cancerianos são as tonalidades mais claras e alegres, como o tom Naturale, que estimula a autoestima e o bom humor. Além de caseiro, o canceriano adora reviver recordações e resgatar as memórias afetivas, pois carrega um valor emocional inestimável. E por que não repaginar aquele móvel antigo de família com o seu estilo? É uma ótima opção para dar um aspecto vintage ao espaço.

O leonino é dominante e muito orgulhoso de suas conquistas, este signo traduz bem a energia do elemento fogo e sua intensidade. Sua casa transmite esta personalidade marcante e comunicativa, por isso, a dica é optar por cores fortes, como o laranja Zimbro. Este signo é extremamente sociável e adora receber os amigos com uma decoração alegre e, ao mesmo tempo, elegante.

As cores do signo seguem paletas mais claras, assim como os virginianos: clássicos e metódicos, sem perder a sofisticação. Os destaques são os tons pastel, como o laranja suave Citrino. Reservado e muito organizado, sua casa reflete sua personalidade, com destaque para elementos simplistas que tragam facilidade ao dia a dia do virginiano.

Os librianos são diplomáticos, graciosos e se preocupam com o bem estar dos familiares e amigos, além de adorar receber as pessoas em casa. Por isso, preferem ambientes mais aconchegantes, com predominância de tons terrosos e neutros, como a cor Bala Toffee. A decoração é representada pela elegância e um estilo mais clássico.

Um signo com muito magnetismo, o escorpiano é emotivo, decidido, apaixonado e corajoso. As cores que traduzem suas características são mais intensas, como o violeta Ametista. Muito misteriosos, os escorpianos são surpreendentes até na decoração. Este signo gosta de se sentir seguro em casa e costuma ter objetos que refletem a sua personalidade, porém, não tem medo de transformar a decoração, podendo mudá-la a qualquer momento, apostando em peças exóticas ou móveis mais rústicos.

As cores deste signo são alegres e ousadas e refletem a personalisdade do sagitariano entusiasta e com vontade de vencer, que pode ser transmitida por cores vibrantes, como o rosa Magenta, uma cor com muita energia. O bom humor, a curiosidade e o espírito viajante do sagitariano invadem as casas deste signo. Os ambientes são repletos de elementos de diferentes lugares e quadros divertidos.

O capricorniano é prático, prudente, tem paciência, é cauteloso e reservado. As cores que refletem essas características são as mais equilibradas e harmônicas, como os verdes, com destaque para o tom Pimentão Verde, que além de equilíbrio, leva alegria ao ambiente. Também muito ligados à organização, o capricorniano não abre mão de peças mais tradicionais. Este signo é marcado por deixar lembranças registradas na decoração, como as fotos com os amigos ou aquele quadro de uma viagem favorita.

Este signo é mais moderno e não abre mão dos aparelhos eletrônicos em casa. As cores que mais refletem a sua personalidade são as mais metalizadas, como Ibiza (metalizado), que proporciona clareza mental e confiança. O aquariano é excêntrico e abusa de sua criatividade na decoração, sendo o signo que melhor traduz o estilo “faça você mesmo“.

Por serem leves e tranquilos, suas cores levam equilíbrio e frescor aos ambientes, como o azul Oceano Atlântico. Os piscianos são calmos, criativos e enxergam várias possibilidades ao seu redor, assim como na decoração. Os ambientes vão refletir os sonhos e valores do morador, com elementos que transmitam suas crenças e energias positivas.

A Suvinil acredita que cada mapa astral conta uma história, o que torna cada pessoa única em suas escolhas. Pensando nisso, pode ser divertido trocar de signo na hora de decorar, caso você não se identifique com a cor do seu. Se mesmo assim não encontrar a cor neste horóscopo, a Suvinil oferece outros caminhos personalizados nas suas plataformas digitais.