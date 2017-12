Socchi será a 'casa' da Seleção Brasileira na Rússia

(foto: Divulgação/ CBF)

A cidade de Sochi será a base da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018. O anúncio foi realizado na manhã desta quinta-feira (30) em encontro do coordenador de Seleções, Edu Gaspar, com jornalistas em Moscou.

Durante a coletiva de imprensa, Edu ainda comentou os planos de preparação da Seleção Brasileira.

- Iniciaremos nossa preparação na Granja Comary. Quero esse último contato com nosso país, com nosso torcedor. Após isso passaremos um período em Londres antes de chegar a Sochi.

Dentre os planos para a base da Seleção em Sochi, Edu Gaspar ressaltou o bem estar da cidade, a possibilidade de receber os familiares em hotéis próximos e o plano de criar uma área de recuperação e fisioterapia para os atletas.

- Quero investir bastante na recuperação dos atletas. Preciso prepará-los bem para os jogos e recuperá-los bem para os treinamentos e para a sequência da competição.

Edu Gaspar está em Moscou junto ao técnico Tite, o supervisor Luís Vagner Vivian, o administrador Hamilton Correa e o chefe de segurança Aloísio Rocha. A comitiva da Seleção Brasileira está na capital russa para o sorteio final da Copa do Mundo.