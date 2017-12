Iniciativa promove amor e arte em Curitiba neste sábado

(foto: Reprodução)

1º Ato - Arte é Amor, Seja onde For - Arte pela Paz O Movimento Arte é Amor, Seja Onde For é uma iniciativa dos artistas, produtores e entusiastas da arte de Curitiba em prol da conscientização e do dialogo com a população civil a respeito da liberdade dos fazeres artísticos e da necessidade de pacificação no tratamento a todas as formas de arte: música, dança, arte de rua, performance, teatro, cinema, circo, grafite, artes plásticas, entre outras tantas vertentes.

Acreditamos que a arte está a serviço da sociedade. Artistas e produtores, somos também ferramentas sociais e trabalhamos para o desenvolvimento humano, favorecendo a consciência e o senso crítico em escalas micro e macro, no individual e no coletivo.Afinal, a arte promove o exercício da observação e do questionamento, evidenciando e possibilitando a criação de novas realidades.

Embalamos histórias com nossas músicas; Abrimos portais; Com o nosso ofício, podemos transformar situações difíceis cotidianas em catarses de alegria, som e movimento. O 1º Ato Arte é Amor, Seja Onde for, existe para dar visibilidade à importância da arte e do seu acesso a todos. Para garantir a continuidade de nossas atividades e criações constantes buscamos o apoio da sociedade. Precisamos desse apoio para seguir

VIVOS, ATIVOS e LIVRES, seguros de qualquer tratamento que objete nossa extinção. Considerando e contestando a situação atual, que têm reprimido nossos fazeres artísticos e buscando reconhecimento para o ofício artístico, almejamos cerzir as parcerias com todos os que acreditam na arte, com sua potencia transformadora e cheia de Verdade, Amor, Respeito, Vida e Liberdade. E, para que a arte livre e acessível integre e permaneça no nosso cotidiano, solicitamos que assinem este documento os que apoiam esta causa, que é SIM de todos nós. Você acredita e apoia o Movimento Arte é Amor, seja onde for?

O movimento Arte é Amor Seja Onde For vai acontecer neste sábado dia 2, vamos reunir artistas e distribuir alegria, com música, bolhas de sabão, malabares, palhaços, brincadeiras paz e amor. Evento gratuito, apropriado para crianças pequenas e crianças grandes. Venha grande festa que vai acontecer das 11:00 às 14:00 em passeata da boca maldita até o Paço da Liberdade.