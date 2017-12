Matheus Ceará vem a Curitiba para sessão de autógrafos

(foto: Divulgação)

Quem vê Matheus Martone fazendo piadas, sentado no banco do A Praça É Nossa, com Carlos Alberto da Nóbrega, nem imagina todos os perrengues que o humorista teve de passar para chegar até ali.

Em sua biografia, “Inédito pra quem nunca viu – o livro”, Matheus conta sua trajetória desde os tempos que se mudou para Itobi, interior de São Paulo, onde começou a trabalhar cedo vendendo doces, até os dias atuais, passando por momentos realmente complicados, como quando sua mãe faleceu e ele se viu sozinho, morando numa quitinete e, por vezes, sem dinheiro até para se alimentar.

“A minha vida nunca foi fácil, mas a persistência sempre fez parte de mim e é justamente isso que eu quero passar para as pessoas. Não desistir mesmo diante das dificuldades te faz alcançar seus objetivos. Ser humorista e fazer as pessoas rirem talvez passe uma impressão de que as coisas sejam mais fáceis para nós, mas não são. O humor me fez o que sou hoje, mas não saber desistir me fez conseguir enxergar o humor como meio de vida”.

Mas todas as dificuldades não o fizeram desistir. Com muita insistência, característica nata do humorista, Matheus conseguiu participar do “Programa do Show do Tom” e da “Ana Hickmann” até que em 2010, venceu o quadro “Quem chega lá”, do “Domingão do Faustão”, na Rede Globo, e no final de 2011 fez o teste para “A Praça é Nossa”, onde está até hoje.

O livro também conta com passagens engraçadas como o dia em que o humorista conheceu o dono do SBT:

“... Eu entrei, fiquei olhando para a cara dele, e ele me disse uma frase que só o Silvio Santos poderia ter dito: ‘Mas de que caravana você veio?’, e eu: ‘Não Silvio, eu vim aqui para ver um negócio de ser contratado pelo SBT, para fazer A Praça é Nossa’, ‘Mas você já não é contratado, Batoré?’”.

Atualmente Matheus Ceará está em turnê pelo Brasil com o show “A inocência está perdida” e em pré-temporada com o “O nome do show você decide” no Comedians em São Paulo.

Serviço:

Livro: Inédito Pra Quem Nunca Viu – O Livro

Páginas: 166

Preço: R$30,00

Data: 07/12/2017

Horário: das 19h30 às 22h

Livrarias Curitiba – Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2300 – Centro