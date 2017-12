Brasil escapa de campeões mundiais e pode ter a Alemanha nas oitavas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil escapou dos outros campeões mundiais na fase de grupos, mas pode enfrentar a Alemanha nas oitavas de final da Copa, se um for primeiro de sua chave e o outro o segundo colocado. Na primeira fase, serão duas seleções europeias e uma da América Central no caminho da seleção que buscará o hexacampeonato na Rússia. A estreia no Mundial de 2018 será no dia 17 de junho, às 15h de Brasília, contra a Suíça. Vai ser a segunda vez que os dois países se enfrentam em um Mundial. A primeira vez que ocorreu este duelo foi na Copa de 1950, no Brasil. A seleção brasileira empatou em 2 a 2 no estádio do Pacaembu. Nas eliminatórias para a Copa da Rússia, os suíços tiveram que jogar a repescagem contra a Irlanda do Norte. A segunda partida do time dirigido por Tite será contra a Costa Rica, às 9h, pelo horário de Brasília. O jogo vai ocorrer no dia 22, em São Petersburgo. Vai ser o terceiro duelo entre o Brasil e a Costa Rica em Copas. Em 2002, na primeira fase, o time dirigido por Scolari, que seria campeão, ganhou por 5 a 2. Em 1990, também na primeira fase, Brasil e Costa Rica se enfrentaram, e a seleção dirigida por Lazaroni ganhou por 1 a 0. A seleção fecha sua participação na primeira fase contra a Sérvia. No dia 27, às 15h, em Moscou.