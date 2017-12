Sem confronto de campeões na 1ª fase, Copa tem clássico Espanha e Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo da Rússia não terá jogos entre campeões mundiais na primeira fase. Os oito grupos do mundial foram definidos na tarde desta sexta-feira (1º), em Moscou. Desta vez sem o chamado "grupo da morte", os destaques são os confrontos entre Espanha e Portugal e Bélgica e Inglaterra. O jogo entre portugueses e espanhóis pelo grupo B será no dia 15 de junho, às 15h, em Sochi. Marrocos e Irã são os outros adversários dos europeus. Já os donos da casa terão pela frente Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Os sul-americanos, bicampeões mundiais (1930 e 1950) despontam como favoritos da chave. A seleção brasileira, no grupo E, tem como adversários Suíça, Costa Rica e Sérvia. A rival Argentina, cabeça de chave no grupo D, fará o primeiro confronto contra a Islândia. Completam a complicada chave Croácia e Nigéria. Para o sorteio, as 32 seleções participantes foram divididas em quatro potes. No pote 1 ficaram os cabeças de chave, as sete seleções melhores colocadas do ranking da Fifa (Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França) mais a anfitriã Rússia, colocada automaticamente no grupo A. Pela regra definida pela entidade máxima do futebol, times da mesma confederação (exceto Uefa) não poderiam ficar no mesmo grupo. A Copa do Mundo da Rússia será realizada de 14 de junho a 15 de julho do próximo ano e terá Rússia e Arábia Saudita como jogo de abertura, dia 14, ao meio-dia, em Moscou.