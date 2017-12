Livro aborda o Tropeirismo e a Geodiversidade do estado

Será lançado nesta segunda-feira (04), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, em Curitiba, às 10h, o livro “Troperismo e Geodiversidade no Paraná”, de autoria de Antonio Liccardo, do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa; e do geólogo Gil Francisco Piekarz, do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG).

A publicação é da Editora Estúdio Texto e objetiva ser um guia e ao mesmo tempo um acervo voltado, principalmente, às áreas de educação e turismo, permitindo descobertas e agregando conhecimento.

O livro de 248 páginas, com mais de 300 ilustrações, é, segundo os autores, fruto de pesquisas e levantamentos realizados por eles desde 2005.

A obra trata da geologia da Bacia do Paraná, mais especificamente da região dos Campos Gerais. Apresenta o patrimônio geológico e germorfológico ao longo dos 16 municípios da Rota dos Tropeiros no Paraná, reunindo informações sobre o meio físico da Rota e sua correlação sociocultural com o movimento de passagem de tropas de mulas que se desenvolveu neste cenário

Como responsável pelo Serviço Geológico no Estado do Paraná, o ITCG coloca à disposição do público esse trabalho, que conta também com a participação da Sociedade Brasileira de Geologia/Núcleo Paraná e UEPG, tendo em vista agregar valor ao produto turístico já existente que é a Rota dos Tropeiros com a intenção de introduzir a geologia, demonstrando como se formaram os monumentos geológicos e criando novos produtos turísticos.

AUTORES - O professor Liccardo é geólogo, fotógrafo, doutor em Ciências Naturais pela Universidade Federal de Ouro Preto/MG (2003) e professor da UEPG desde 201. Desenvolve pesquisas sobre geodiversidade, suas interfaces culturais e patrimônio desde 2004, sendo autor de vários livros sobre esse tema.

Gil Piekarz é geólogo formado pela Universidade Federal do Paraná em 1979, com Mestrado em Metalogênese pela Universidade Estadual de Campinas, em 1992.Trabalhou no Serviço Geológico do Paraná-Mineropar desde 1979, hoje incorporado ao ITCG/PR. Também publicou livros e trabalhos sobre a geodiversidade e suas interfaces. É membro do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico.

EXPOSIÇÃO - Junto com o lançamento e sessão de autógrafos, será aberta ao público uma exposição de imagens do Patrimônio Geológico dos Campos Gerais, reproduzidas do livro que poderá ser visitada no Espaço Cultural da Assembleia até o dia 8. A visitação é das 9h às 18h.