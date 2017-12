Cinema de Curitiba integra festival de filmes de óperas

Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Reprodução)

O sala 5 do Cineplex do Shopping Novo Batel exibe neste sábado (2.12), às 18h30, o filme “Os contos de Hoffmann”, que integra ao programação do Ópera na Tela, festival de filmes de ópera, que está sendo exibido em várias cidades brasileiras, e é direcionado aos amantes de ópera e interessados em conhecer o gênero.

“Os contos de Hoffmann” é uma ópera cantada em francês (exibição com legenda em português) com três horas de duração e apresenta as decepções amorosas de um poeta em três histórias, encenadas em diferentes épocas, envolvendo paixões e mulheres.

A ópera tem direção de Robert Carsen, figurino de Michel Levine, direção de coro José luis Basso e regência do maestro Philipe Jordan. A orquestra e o coro são da Ópera Nacional de Paris.

Serviço:

Cineplex Batel

Sala 5 - “Os contos de Hoffmann”

Data: 2 de dezembro, às 18h30

Local: Shopping Novo Batel (Alameda Dom Pedro II 255 - Batel)

Preços ingressos: segunda e terça: R$ 19,00 (inteira) e R$ 9,50 (meia) até as 15h30 e após esse horário: R$ 21,00 (inteira) e R$ 10,50 (meia); quarta - valor promocional: R$ 18,00 (inteira) e R$ 9,00 (meia) - o dia todo; quinta, sexta, sábado, domingo e feriados: R$ 23,00 (inteira) e R$ 11,50 (meia) até as 15h30 após esse horário: R$ 26,00 (inteira) e R$13,00 (meia).

Mais informações, sinopse e trailer dos filmes em: www.shoppingnovobatel.com.br