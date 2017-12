'Bom com as mãos', brinca Lineker sobre Maradona em sorteio da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos apresentadores do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia, nesta sexta-feira (1º), em Moscou, o ex-atacante inglês Gary Lineker aproveitou a participação de Diego Maradona como um dos auxiliares na escolha das bolinhas para a formação das chaves para ter uma "doce vingança" contra o ídolo argentino. Lineker estava em campo no duelo entre Argentina e Inglaterra, pelas quartas de final do Mundial de 1986, no México, em partida que ficou eternizada pela Mano de Dios, gol de mão marcado por Maradona e que decretou a vitória sul-americana por 2 a 1. Maradona sorteou seleções que estavam no pote 2. Quando começou a mexer as bolinhas com os nomes do país, Lineker alfinetou: "Maradona, sempre bom com as mãos." Naquela Copa, Lineker terminou como artilheiro, mas Maradona levantou a taça de campeão. Foi um dos raros momentos de descontração do evento, pontapé inicial para o Mundial do ano que vem.