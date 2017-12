Ticiane Pinheiro faz contagem regressiva para casamento nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ticiane Pinheiro, 41, e César Tralli, 46, se casam neste sábado (2) em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Prestes a subir ao altar, a jornalista está contando os dias para a data. No Instagram, ela disse que estava no "esquenta" para o casório. "Falta apenas um dia", escreveu. "Não vejo a hora de te ver no altar me esperando, com o padre nos abençoando, sabendo que assim será o começo de uma nova família, o começo de vida do Sr. e da Sra. Tralli." Ela e Tralli, que depois de idas e vindas de namoro, reataram e noivaram em junho durante uma viagem romântica ao Uruguai, e se casaram secretamente no civil no dia 11 de novembro. A apresentadora da Record alterou seu nome no cartório e adotou o sobrenome do marido. O jornalista da Globo também homenageou a amada durante uma conversa com Sandra Annenberg, no "SP1". Tralli falava sobre uma pesquisa que aponta um aumento no número de divórcios em São Paulo quando comentou, entre risos: "Estou na contramão, casando feliz da vida." O CASAMENTO Em entrevista à reportagem durante a segunda edição da São Paulo Fashion Week deste ano, a apresentadora da Record disse que a cerimônia deve ser para 250 pessoas. Um número pequeno para ela, que afirma ter uma família grande e muitos conhecidos. O modelo de convite escolhido pelo casal é clássico, vem dentro de um envelope, foi feito em tom off-white e com texto em relevo. O papel usado é importado da Escócia e tem gramatura alta. Em agosto, o casal anunciou que a apresentadora Ana Hickmann e marido, o empresário Alexandre Correa, serão padrinhos. As duas já trabalharam juntas no programa "Hoje em Dia", da Record, e são amigas há pelo menos dez anos. A festa será assinada pelo designer Renato Aguiar e a decoração irá contemplar a natureza de Campos do Jordão. "Com as araucárias de fundo, estou criando uma atmosfera dos sonhos. Flores como orquídeas e hortênsias dão o tom nos arranjos espalhados por todo o cenário," disse Aguiar. No cardápio, os destaques são os pratos da alta gastronomia, como o ceviche ao leite de tigre, parma curado na palha de arroz e as massas artesanais com recheio de queijo português e lâminas de trufas negras.